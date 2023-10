VIDEO/ E ngrysur, sikur e kanë sjellë me zor: Çfarë nuk u pa nga takimi i Ramës me Kryeministren e Serbisë

Ka nisur tashmë pritja e liderëve të rajonit dhe BE-së në Tiranë në kuadër të Samitit të Berlinit. Kryeministri Rama është pozicionuar përballë Kryeministrisë dhe godinës së Kuvendit duke pritur liderët që vijnë me makina.

Ndërkohë që liderët e tjerë janë takuar përzemërsisht me Ramën, kryeministrja serbe Ana Brnabiç duket se ka ardhur me zor në Tiranë. Ajo ishte mjaft e ngrysur dhe e ngurtë në takimin me Ramën si edhe në parakalimin në tapetin e kuq, gjë që është pasqyruar edhe te kryeministri shqiptar.

Rama nuk është se “ia vari” shumë Brnabiçit, ndryshe nga liderët e tjerë. /albeu.com