Ky është momenti kur Tedi Blushi, sekretari i Përgjithshëm i PL-së, godet me grusht në sallën e këshillit Bashkiak, këshilltarin socialist Halit Valteri.

Blushi hodhi letra në drejtim të Veliajt dhe pas një debati me fjalë me Valterin, e godet në pabesi pas shpine me grusht atë.

Menjëherë pas kësaj, Tedi Blushi është përjashtuar nga mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës.