FOTO/ Akt padia ndaj ish-presidentit të SHB-ve, kjo është pornostarja që mund të çojë pas hekurave Donald Trump

Ish-presidenti amerikan, Donald Trump përballet me më shumë se 30 akuza në lidhje me mashtrimin e biznesit në një aktakuzë nga një juri e madhe në Manhattam.

Kjo është hera e parë në historinë amerikane që një president aktual ose ish-president është përballur me akuza penale.

Trump pritet të dalë në gjykatë të martën. Donald Trump akuzohet ndër të tjera për blerjen e heshtjes së pornostares së njohur Stormy Daniels.

Alvin Bragg has irreparably damaged our country in an attempt to interfere in our Presidential election.

As he routinely frees violent criminals to terrorize the public, he weaponized our sacred system of justice against President Donald Trump.

The American people will not…

