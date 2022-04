Formacionet zyrtare Sevilla-Real Madrid (FOTO LAJM)

Real Madrid do të luajë në mbrëmje jashtë ndaj Sevillas, ku parashikohet të jetë një ndeshje e fortë.

“Los Blancos” synojnë të distancohen akoma edhe më shumë nga rivalët e tyre, të cilët aktualisht ndodhen në vendin e parë me 72 pikë, ndërsa Sevilla në vendin e tretë me pikë të barabarta me Bareclonënë dhe Atletico Madrid, pra me 60 pikë.

Formacionet zyrtare të Sevilla:

Bono; Jesus Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Acuna; Joan Jordan, Gomez, Ivan Rakitic; Lamela, Tecatito, Anthony Martial.

Formacionet zyrtare të Real Madrid:

Courtois, Lucas Vazquez, Militao, Alaba, Carvajal, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema./ h.ll/albeu.com