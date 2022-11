Në orën 17:00 do të startojë ndeshja mjaft interesante mes Brazilit dhe Zvicrës.

Brazili do të futet në fushë me të gjitha “artilerinë” e tij, por Neymar nuk do të jetë aty prej dëmtimit që pësoi.

Zvicra do të jetë në fushë pa Shaqirin, ku anësori me origjinë nga Kosova do e startojë sfidën nga stoli.

Brazili dhe Zvicra ndodhen aktualisht nmë vendin e parë, në kuotën e tre pikëve, por latinët ndodhen në krye në rënditje prej sasisë së golave të shënuar./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: