Sot në mbrëmje, Bayern dhe Inter do të luajnë ndeshjen e fundit të grupeve, ku të dyja skuadrat në fjalë janë të kualifikuara për në fazën tjetër të 1/16.

Inzaghi pritet të bëjë dis eksperimente në fushë, ku Darmian do e vendosë në vendin e Skriniar dhe sipër në krahun e djathtë do aktivizohet Bellanova. Gosens gjithashtu pritet në krahun e majtë titullar dhe Asllani në rolin e regjisorit. Sulmi mendohet se do të jetë dyshja argjentinase, Correa-Lautaro./ h.ll/albeu.com

Formacionet e mundshme: