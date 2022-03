Një tjetër gjeneral rus është vrarë nga forcat ukrainase.

Bëhet fjalë për kolonelin Aleksey Sharov, komandanti i Brigadës 810 të Marinsave të Detit të Zi.

Another senior Russian officer killed in Mariupol, Russian officials confirm. Col. Aleksey Sharov, commander of the 810th Black Sea Marines Brigade. https://t.co/VTkhMC4b4p

