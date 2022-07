Forcat ruse po përpiqen të avancojnë në rajonin e Donetskut

Një guvernator rajonal tha se forcat ukrainase po zmbrapsen kundër përpjekjeve ruse për të avancuar në rajonin lindor të Donetskut, pasi zyrtarët ukrainas u kërkuan aleatëve perëndimorë të dërgonin më shumë armë.

Në një postim në Telegram më 9 korrik, Serhiy Hayday, kreu i administratës rajonale të Luhansk, raportoi bombardime të rënda ruse të qyteteve mes sulmeve nga disa drejtime.

“Rusët po qëllojnë përgjatë gjithë vijës së frontit”, shkroi Hayday. “Armiku po përpiqet të përparojë nga vendbanimet e rajonit të Luhansk deri në fshatrat e para të rajonit të Donetsk.”

Agjencitë perëndimore të inteligjencës thanë këtë javë se forcat ruse mund të marrin një pauzë operacionale në ofensivën e tyre në rajonin e Donbasit të Ukrainës, pasi pretenduan se kishin marrë të gjithë rajonin e Luhanskut.

Hayday dhe zyrtarë të tjerë ukrainas kanë mohuar se Luhansk ishte plotësisht nën kontrollin rus, edhe pse forcat ukrainase u tërhoqën nga qytetet e fundit të mëdha të Syevyerodonetsk dhe Lysychansk.

“Ata janë shumë prapa në afatet e tyre kohore. Ata janë shumë prapa në objektivat e tyre. Ukrainasit janë në vende të lokalizuara duke nisur ofensiva efektive”, u tha gazetarëve një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane më 8 korrik.

Mykhaylo Podolyak, një këshilltar dhe negociator i lartë presidencial ukrainas, tha gjithashtu se Rusia ishte detyruar të ndalonte operacionet, të rimbushte trupat dhe pajisjet.

“Është e qartë se ata duhet të ridislokojnë gjërat, të sjellin trupa të reja dhe armatime, dhe kjo është shumë mirë,” i tha Podolyak televizionit ukrainas 24 Channel më 8 korrik. “Një pikë kthese ka filluar të marrë formë sepse ne po dëshmojmë se do të sulmojnë objektet e magazinimit dhe qendrat e komandës”.

Ministria e Mbrojtjes e Britanisë, tha më 9 korrik se Rusia dukej se po përdorte automjete më të vjetra për të çuar trupat në vijën e frontit dhe sugjeroi se Rusia mund të jetë duke mbaruar disa armatime.

Zyrtarët ukrainas kanë bërë thirrje vazhdimisht për armë më moderne perëndimore për të ndihmuar në forcimin e mbrojtjes dhe për të nisur kundërsulme.

Më 8 korrik, Shtëpia e Bardhë njoftoi një paketë të re armësh me vlerë deri në 400 milionë dollarë, duke përfshirë katër sisteme të tjera raketash artilerie me lëvizshmëri të lartë dhe më shumë municione.

Sistemet e raketave, të njohura si HIMARS, lejojnë forcat ukrainase të synojnë pozicionet ruse nga distanca të tjera, dhe me saktësi më të madhe se artileria e rregullt. Me dërgesën e re, Ukraina do të ketë në funksion gjithsej 12 HIMARS.

Forcat ruse kanë kapur gjithashtu territor në jug të Ukrainës, duke përfshirë Kherson dhe Zaporizhzhia. Zëvendëskryeministrja e Ukrainës, Iryna Vereshchuk, u bëri thirrje banorëve të evakuohen përpara se forcat ukrainase të nisin një kundërofensivë.

Diplomatët e lartë nga Grupi i 20 vendeve të mëdha industriale u takuan në Bali, Indonezi më 8 korrik për bisedime që u dominuan nga lufta në Ukrainë, si dhe rritja e çmimeve globale të ushqimit dhe energjisë.