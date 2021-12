“Foltorja” e Berishës  i përgjigjet Bashës: Halli i shqiptarëve janë dështimet e tua

Replikat në distancë mes kreut demokrat Lulzim Basha dhe ish-kryeministrit Sali Berisha vazhdojnë.

Së fudmi, “Foltorja” e Berishës i është përgjigjur Bashës.

“Halli i i vertete i demokrateve dhe i shqiptareve jane deshtimet dhe humbjet e nje pas njeshme te peng kryetarit qe i dhuruan mandatin e trete regjimit me te korruptuar te Europes. Halli i vertete i demokrateve eshte shperdorimi dhe tradhetia ndaj sakfrificave te tyre per pazaret e kryetarit!

Per dosjet dhe pazaret e Bashes ka 8 vjet qe demokratet kalojne nga humbja ne humbje! Kuvendi Kombetar i dt 11 Dhjetor i mbledhur me vullnetin e mbi 5 mije delegateve do te shenoje fundin e pazareve Rama – Basha dhe rikthimin e Partise Demokratike ne misionin e saj te shenjte per rrezimin e regjimit te Edi Rames.

Partia Demokratike do ta realizoje kete mision ne aleance me gjithe demokratet dhe qytetaret qe kerkojne shpetimin e Shqiperise permes nje PD me te forte me te hapur dhe me te bashkuar! Te gjithe bashke ne 11 Dhjetor per te nisur rrugen drejt FITORES!”, thuhet në deklaratë./albeu.com