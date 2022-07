Fluturime të anuluara dhe vonesa, korriku pritet të jetë muaji i kaosit

Kaos në aeroportet evropiane dhe më gjerë.

Premton të jetë një verë kaosi për ata që duhet të hipin në aeroplan. Nëse në Paris ditët e fundit një në pesë fluturime është anuluar për shkak të protestës së punonjësve, në Shtetet e Bashkuara 3700 lidhje janë vonuar për shkak të shkurtimeve në stafi i kompanive, duke vënë në rrezik festimet e 4 Korrikut.

Trazira të reja priten gjatë gjithë muajit korrik nga punonjësit e Ryanair dhe EasyJet , të cilët tashmë po shkaktojnë shqetësime në aeroportet spanjolle. Sipas sindikatës Uso, e cila thirri protestën, 1 fluturime të Ryanair dhe 8 easyJet janë anuluar, ndërsa mbi 100 avionët e dy kompanive u nisën me vonesë.

Një nga kërkesat kryesore të punëtorëve në grevë është përmirësimi i kushteve kontraktuale.

Dhe nëse protestat e personelit të Ryanair pritet të përfundojnë sot, ajo e punëtorëve të easyJet do të përfshijë edhe tetë ditë të tjera në korrik (në ditët 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 dhe 31). Përveç kësaj, kompania njoftoi se ka shkurtuar rreth 13% të fluturimeve të saj evropiane për verën, duke arritur një kapacitet transporti prej 144,000 fluturimesh, nga 160,000 në 2019.

Ditët e fundit , Lufthansa njoftoi anulimin e 2200 fluturimeve gjatë verës pikërisht për shkak të emergjencës personale. Kjo është 3% e atyre të planifikuara. Kompania tashmë ka ulur me 5% fluturimet verore të planifikuara të premteve dhe fundjavave, duke shkurtuar gjithashtu 900 lidhje.

Kaos edhe në aeroportet gjermane ku pasagjerët janë të detyruar të qëndrojnë në radhë për orë të gjata për shkak të mungesës së stafit, për shkak të pandemisë. Sipas ministrit të Punës, Hubertus Heil, i cili foli për Handelsblatt, “diçka ka shkuar keq në sektor”, ku, pavarësisht ndihmës shtetërore, shumë punonjës janë pushuar nga puna ose në çdo rast kanë zgjedhur të riorientohen për të mos vuajnë rrjetat e sigurimeve shoqërore gjatë Covid.

Nuk ka ende data të caktuara, edhe nëse do të komunikohen shumë përpara, por edhe stafi i linjës së dytë më të madhe ajrore në Evropë, British Airways, ka vendosur t’i bashkohet grevave që përfshijnë të gjithë sektorin e transportit ajror.

Aeroporti Gatwick i Londrës është gjithashtu i përfshirë , të cilit Autoriteti i Aviacionit Civil të Mbretërisë së Bashkuar ka vendosur një kufi të ri për fluturimet nga 1 korriku deri më 31 gusht. Kështu, aeroporti i dytë më i madh i Londrës do të reduktojë fluturimet ditore në korrik në 825 dhe në gusht në 850, zakonisht mbi 900.

Fjalimi i ngjashëm për Amsterdam Schiphol i cili këtë verë do të përdoret nga më pak udhëtarë. Në fakt, autoritetet kanë vendosur një limit për fluturimet, për të ulur numrin e pasagjerëve ditorë që kalojnë nëpër aeroport me mbi 13 mijë njësi. Prandaj, kufiri u vendos në 67500 pasagjerë në ditë për korrik dhe 72500 për gusht. Përveç kësaj, linja ajrore Corendon do të lëvizë 150 fluturime në aeroportin e Roterdamit të Hagës./albeu.com