Flokë të yndryshëm: 3 shkaqe të panjohura dhe si t’i trajtoni ato

Të gjithë kemi përjetuar ditë të këqija të flokëve, ato ditë kur skalpi i kokës ka tendencë të jetë më i yndyrshëm se herët e tjera, kur për shembull ne e anashkalojmë larjen pas një stërvitjeje intensive ose kur vazhdimisht prekim rrënjët e flokëve.

Megjithatë, nëse vëreni se yndyra është rritur papritur, mund të pyesni veten se çfarë po ndodh dhe cili mund të jetë shkaku i këtij ndryshimi.

A është dieta juaj fajtore për yndyrën?



Ushqimet që vendosni në pjatën tuaj mund të ndikojnë në yndyrën që shfaqet në lëkurën e kokës. Për shembull, ngrënia e ushqimeve të skuqura, produkteve të qumështit dhe sheqerit mund të rrisë shanset për flokë me vaj

Ushqimet e skuqura: Ushqimet e skuqura janë të mbushura me sasi të tepërt vaji, të cilat mund të depërtojnë në lëkurën e kokës ndërsa ne flemë.

Qumështi: Kur tretni produktet e qumështit me yndyrë të plotë si kremi, qumështi i plotë dhe gjalpi, ato shpërbëhen në yndyrë dhe vaj. Dhe siç thamë, ushqimet e yndyrshme mund të përthithen nga flokët tanë.

Sheqeri: Ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri dihet se rrisin yndyrën. Sheqeri shkakton inflamacion, i cili ndikon në gjëndrat e flokëve dhe nuk e ndihmon trupin tuaj të balancojë vajrat.

Për flokë të shëndetshëm dhe skalp me shkëlqim, reduktoni ushqimet e skuqura, të yndyrshme dhe me sheqer dhe mbushni pjatën tuaj me proteina pa yndyrë, yndyrna të shëndetshme dhe perime.

Hormonet tuaja ndryshojnë në mënyrë dramatike

Kur nivelet tuaja të hormoneve janë jashtë ekuilibrit, flokët tuaj mund të jenë më të yndyrshëm. Kjo është për shkak se hormonet tona rregullojnë prodhimin e sebumit ose vajit të trupit tonë. Cikli juaj mujor i ciklit menstrual, për shembull, mund të rrisë yndyrën në lëkurën e kokës.

Ndërsa nuk mund të kontrolloni nivelet e hormoneve, mund të provoni strategji për reduktimin e stresit për të menaxhuar më mirë këto ndryshime hormonale dhe për të minimizuar ndikimin e tyre.

Ushtrimet e rregullta, meditimi dhe frymëmarrja e thellë janë të gjitha mënyra efektive për të përballuar stresin e përditshëm, ndërkohë që mund të mbani nën kontroll yndyrën.

Shkaqet gjenetike

A keni lindur me flokë të drejtë? Flokët e drejtë janë më të prirur ndaj grumbullimit të vajit. Për shkak se këtij lloji të flokëve i mungon tekstura e ndryshme (si valëzimet ose kaçurrelat ku mund të shpërndahet sebumi), vaji i kokës ka tendencë të ngjitet në rrënjët tuaja dhe të grumbullohet në majë të kokës. Po kështu, disa njerëz janë thjesht të prirur për lëkurë më të yndyrshme në përgjithësi.

Zgjidhje të shpejta: