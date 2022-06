“Fli me mua po deshe të shkosh në ekskursion ”, njerku ngacmon 15-vjeçaren shqiptare në Greqi

Një ngjarje tjetër e rëndë ku protagonist janë shqiptarët ka ndodhur në Greqi.

Bëhet fjalë për një 15-vjeçare shqiptare në Korfuz, e cila ka rënë pre e ngacmimit seksual nga njerku i saj dhe është dhunuar nga nëna e saj.

Vajza ka treguar gjithçka që ka përjetuar në 2017 nga familja e saj që duhet të ishin mbështetja më madhe. Vajza ka rrëfyer se si mori vendimin që të largoje nga shtëpia, pa e ditur se ku do të shkonte.

“Shkova në dhomë, nxora të gjithë librat nga çanta dhe vesha sa më shumë rroba. Kur u bëra gati dhe ndërsa mami ishte në banjë edhe ai flinte, ua mora celularin dhe fshiva numrin tim. Më pas pasi i shkrova një letër mamit ku i kërkoja të mos më kërkonte, se fajin e kam unë që po iki dhe t’u them njerëzve që shkova në Shqipëri që të mos bëhen rezistente. E lashë në tavolinë në sallon dhe u largova. Nuk e kisha idenë se ku të shkoja. Por doja të largohesha prej andej. Unë kurrë nuk dua të kthehem te mamaja ime, sepse gjatë gjithë viteve që mbaj mend nëna ime nuk më ka dashur kurrë. Ajo zihet me mua, është mizore dhe nuk më ka dhënë kurrë dashuri. Unë isha shërbëtorja e tyre, ajo më goditi shumë herë në shpinë dhe në kokë deri në një pikë sa nuk mund të ngrihesha nga shtrati”, u ka treguar vajza autoriteteve greke.

Vajza ka treguar gjithçka në gjykatën e Korfuzit, ku gjykatësit vendosën 17 vite burg për njerkun, ndërsa nëna u la në arrest shtëpie.

Dëshmia e plotë e vajzës:

Unë jetoj me nënën dhe babin tim. Pardje 02.01.2017 dhe ne mbremje mora vendimin te largohesha nga shtepia pasi nuk e duroja dot me gjendjen qe po perjetoja. Në veçanti, njerku im e ka pasion alkoolin dhe shpeshherë lindin tensione në shtëpi që kur mbaj mend. E mbaj mend gjithmonë duke u grindur me mamin për pije dhe financa që mezi ia dalim mbanë. Ai ishte i dhunshëm dhe godiste mamin tim, ndërsa shpeshherë i thoshte se na rrit me paratë e tij dhe ajo duhet të heshtë. Nga fillimi i vitit të kaluar situata filloi të bëhej e padurueshme. Sa herë që kërkoja para që doja të dilja nga shtëpia, mamaja më refuzonte dhe nëse reagoja atëherë më godiste, ndërsa babai kishte një qëndrim tjetër ndaj meje.

Në fillim të janarit 2016 më kujtohet që kërkova lejen e prindërve si dhe para për të shkuar në një udhëtim shkollor. Nëna ime e mohoi, ndërsa babai më tha se do të shihemi. Por pas pak, kur unë dhe babai im ishim vetëm në dhomën e ndenjes dhe mami në kuzhinë, ai më tha se do të më linte të shkoja në një udhëtim vetëm nëse do të flija me të atë natë.