Fleta e aluminit nuk është vetëm për ushqim: Përdoreni atë për qëllime më praktike

Kur bëhet fjalë për truket me letër alumini, këto 10 gjera me siguri do t’ju jenë të dobishme:

1. Palosni fletët e letrës në toptha dhe vendosni dy deri në tre në kazan përpara se t’i lani. Ata do të shkaktojnë kthim shtesë të rrobave, gjë që do ta bëjë atë më të butë. Ju mund të përdorni të njëjtin truk në një tharëse, dhe folija është një aleat i shkëlqyer i rrobave sepse lëshon elektricitet statik.

2. Një top me letër alumini mund të përdoret gjithashtu për të pastruar tenxhere dhe enët në vend të telit.

3. Alu-foli pastron enët e argjendit sipas recetës së mëposhtme: Vendosni folenë në fund të tasit, derdhni ujë dhe shtoni një lugë të vogël kripë dhe vendosni sende argjendi brenda. Lëreni të qëndrojë për dhjetë minuta dhe fshijeni me një leckë të thatë.

4. Për hekurosje më efikase, vendoseni folenë midis rrobave dhe dërrasës së hekurosjes – folia do të largojë nxehtësinë dhe hekurosja do të jetë më e shkurtër dhe do të kurseni energji.

5. Nëse dëshironi të mprehni gërshërët, mund ta bëni kështu. Fleta e letrës duhet të paloset disa herë që të jetë e sheshtë dhe thjesht ta presim fletën me gërshërë, shkruan albeu.com.

6. Për të parandaluar humbjen e madhe të nxehtësisë gjatë pjekjes në skarë, mbulojeni skarën me një copë fletë metalike dhe mbajeni për

7. Kur lyeni dyert dhe dritaret, letër alumini do t’i mbrojë lehtësisht dorezat.

8. Nuk keni pse të lëvizni mobilje të mëdha gjatë larjes së tapetit. Mjafton të mbroni pjesët e poshtme të mobiljeve me copa letre alumini.

9. Kafshët shtëpiake nuk tolerojnë zhurmën e shushurimës së fletëve të aluminit. Nëse dëshironi t’i hiqni nga gjiri duke kërcyer mbi mobilje, mbulojeni me fletë metalike dhe brenda pak ditësh kafshët shtëpiake me siguri do të ndalojnë së bërëi.

10. Për një shtëpi më të ngrohtë në muajt e dimrit, vendosni një copë letër alumini pas një radiatori të ftohtë. Sapo ta ndizni, folia do ta drejtojë nxehtësinë në dhomë dhe do ta parandalojë thithjen e saj nga muri. /albeu.com/