Fitorja e Ukrainës në “Ishullin e Gjarpërinjve” mund të ketë një rëndësi globale

Është një betejë vendimtare, si në aspektin strategjik ashtu edhe në atë simbolik.

Ishulli i Gjarpërinjve ndodhet më pak se 40 km larg bregut të Ukrainës dhe është kontestuar ashpër që nga fillimi i pushtimit rus.

Në ditën e parë, mbrojtësit e ishullit u bënë heronj kombëtarë duke i thënë flamurit të Detit të Zi Moskva të largohej, me terma disi më shumëngjyrësh.

Që atëherë, të dyja palët kanë luftuar për ishullin e vogël të mbuluar me bar, me sulme të rregullta raketash.

Pavarësisht humbjeve, dukej se Rusia kishte konsoliduar kontrollin e saj në Ishullin e Gjarpërinjve. Artileria, raketat dhe njerëzit ishin vendosur të gjithë dhe dukej se po mbaheshin, shkruan BBC.

Por sot, Komanda Operative e Ukrainës Jug fitoi një fitore të madhe.

“Gjatë natës, si rezultat i një faze tjetër të suksesshme të operacionit ushtarak me goditje të raketave dhe artilerisë sonë, kundërshtari me ngut evakuoi mbetjet e garnizonit (të ishullit të gjarpërinjve) me dy skafë me shpejtësi… Aktualisht është i mbuluar nga zjarri dhe shpërthime.”

Tani, Rusia ka pranuar se është tërhequr nga ishulli. Versioni i tyre i ngjarjeve është mjaft i ndryshëm, duke thënë se ata janë tërhequr “si një gjest vullneti i mirë” për të ndihmuar “OKB-në për të krijuar një korridor humanitar për transportin e produkteve bujqësore nga Ukraina”.

Duke pasur parasysh fotot që janë shfaqur të skicës dalluese të ishullit të mbështjellë me tym, ky shpjegim duket paksa i largët.

Cilado qoftë e vërteta e çështjes, rimarrja e Ishullit të Gjarpërinjve do të jetë një fitore e madhe për Ukrainën.

Nëse afron ditën kur Deti i Zi është sërish i sigurt për eksportet e ushqimit, është një fitore që mund të ketë rëndësi globale./albeu.com