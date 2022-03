Fitoi luftën në Krime dhe Siri, kush është gjenerali Shoigu, besniku i Putin i cili ka në dorë butonin e bombës atomike

Ai quhet Sergej Shoigu, është 66 vjeç, është ministri rus i Mbrojtjes, personaliteti i të cilit vitet e fundit është rritur në peshë pas sukseseve në Krime dhe Siri.

Tani për tani ai do të ishte njeriu që do të gëzonte më shumë audiencë në Kremlin, një bashkëpunëtor shumë besnik i Vladimir Putinit.

Sipas të mirëinformuarve, Shoigu do të kishte zhvilluar aftësinë për të intuituar dhe madje parashikuar dëshirat e Putinit dhe ai do të ishte personaliteti kryesor i konfliktit në Ukrainë.

Është Shoigu ai që ka kodin e dytë bërthamor të nevojshëm për lëshimin e raketave atomike ruse. Një nga çelësat është në duart e Putinit, i treti është në posedim të Shefit të Shtabit të Përbashkët.

Jo një ushtarak, por një civil “pa trajnimin e duhur ushtarak” (edhe pse ka disa kohë që ka veshur uniformë, që kur ishte Ministër i Situatave Emergjente), dy analistët e specializuar në shërbimet e sigurisë në Rusi. Agentura.ru, një platformë kushtuar shërbimeve ruse të cilat kanë ndryshuar plotësisht ekuilibrin e pushtetit në Moskë, raporton Corriere della Sera shkruan albeu.com

Shpejtësia e vendosjes së forcave në terren, fillimisht në kufijtë me Ukrainën dhe më pas në Ukrainë, vetëm sa konfirmon se në çfarë mase “e gjithë fushata e presionit të Kremlinit ndaj Ukrainës u drejtua nga ushtria.

Shoigu, Ministër i Mbrojtjes që nga viti 2012, ka qenë më parë, që nga vitet 1990, Ministër për Situatat e Emergjencave, pozicion me të cilin ka krijuar një reputacion si zgjidhës problemesh. Me origjinë nga Tuva, republika e vogël e Federatës në kufi me Mongolinë, ai ka një diplomë në inxhinieri dhe nuk ka shërbyer kurrë si ushtarak. Por ai gjithmonë, përveçse ka veshur një të tillë, ka kërkuar që oficerët e shtabit të përgjithshëm të veshin uniforma dhe që kur u bë ministër ai ka rifutur uniformën sovjetike të vitit 1945, të njohur si (uniforma e fitores).

Ai promovoi revolucionin e teknologjisë së lartë të forcave ushtarake, duke krijuar komandën për operacionet kibernetike, duke bashkuar forcat aeronautike dhe hapësinore, në forcat e hapësirës ajrore. Sukseset e tij i kanë hapur rrugën buxheteve gjithnjë e më të larta. Dhe sanksionet i kanë sjellë oligarkët më afër mbrojtjes në rindërtimin e një kompleksi të ri industrial ushtarak. Miliarderëve që humbën kapitalin përmes masave perëndimore iu ofruan kontrata fitimprurëse në këtë sektor.

“Në javët para luftës, shumë analistë dyshuan se Putini do të fillonte me të vërtetë një luftë të zgjedhur në një shkallë kaq të gjerë. Por militarizimi i shoqërisë ruse dhe rindërtimi i aparatit ushtarak nën Shoigu i dha Putinit një tundim të patejkalueshëm, një tundim që nuk frenohet nga inteligjenca apo konsideratat diplomatike”, argumentojnë dy analistët.

“Dhe tani që sulmi është duke u zhvilluar me dhunë, pasojat e plota të strategjisë së re ushtarake të Kremlinit po qartësohen: jo vetëm që fushata është përcaktuar nga një ushtri që e ka përqafuar hapur luftën, një luftë sa më e gjerë, por ajo është i drejtuar edhe nga Shoigu, një njeri që deri tani ka përjetuar vetëm suksese dhe që nuk ka përgatitjen e duhur ushtarake për të kuptuar se një fitore në terren, sado e madhe qoftë, ndonjëherë mund të çojë në një disfatë edhe më të madhe”, përfundojnë dy analistët. /albeu.com/