Finlanda bëhet zyrtarisht pjesë e NATO-s

Finlanda është bërë anëtari i 31-të i NATO-s dhe flamuri i saj së shpejti do të ngrihet në selinë e Aleancës.

Ministri i Jashtëm finlandez nënshkroi dokumentin e pranimit dhe ia dorëzoi Sekretarit të Shtetit të SHBA, Antony Blinken.

Pranimi i Finlandës është një pengesë për Vladimir Putinin e Rusisë, i cili vazhdimisht u ankua për zgjerimin e NATO-s përpara pushtimit të tij në shkallë të plotë të Ukrainës.

Gjatësia e kufirit të Rusisë me vendet anëtare të NATO-s tani është dyfishuar.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, paralajmëroi se Rusia do të “shikojë nga afër” atë që ndodh në Finlandë, duke e përshkruar zgjerimin e NATO-s si “shkelje të sigurisë dhe interesave tona kombëtare”.

Finlanda ndan një kufi lindor prej 1,340 km (832 milje) me Rusinë dhe zyrtarisht aplikoi për t’u bashkuar me NATO-n me Suedinë majin e kaluar për shkak të luftës së Rusisë.

Të dyja vendet kishin miratuar më parë një politikë mos-angazhimi. Por pas pushtimit të Ukrainës, ata zgjodhën mbrojtjen e Nenit Pesë të NATO-s, i cili thotë se një sulm ndaj një anëtari është një sulm ndaj të gjithëve.

Në fakt, kjo do të thotë se nëse Finlanda do të pushtohej ose sulmohej, të gjithë anëtarët e NATO-s, përfshirë SHBA-në, do t’i vinin në ndihmë.

“Kjo do ta bëjë Finlandën më të sigurt dhe NATO-n më të fortë”, u tha gazetarëve të martën Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se ai ishte “tunduar të thoshte se kjo është ndoshta e vetmja gjë për të cilën mund ta falënderojmë zotin Putin”.

“Sepse ai edhe një herë këtu ka precipituar diçka që ai pretendon se dëshiron ta parandalojë nga agresioni rus,” tha ai.

Aplikimi i Suedisë tani për tani ka ngecur, pasi presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan akuzon Stokholmin se ka përqafuar militantët kurdë.

Hungaria gjithashtu nuk e ka miratuar ende anëtarësimin e Suedisë.

Stoltenberg tha se NATO do të sigurojë që Suedia të bëhet anëtari i ardhshëm i Aleancës.

Udhëtimi i Helsinkit drejt anëtarësimit ka zgjatur më pak se një vit dhe ceremonia e së martës përkon me 74-vjetorin e themelimit të NATO-s në 1949.

Ajo do të bashkohet zyrtarisht kur Ministri i Jashtëm Pekka Haavisto t’i dorëzojë dokumentet e pranimit Sekretarit të Shtetit të SHBA Antony Blinken./Albeu.com/