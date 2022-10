Financimet ruse, Balla paralajmëron Berishën: Ke hyrë në llogaritë e Kremlinit, do nxjerr faktet

Kreu i Grupit Parlamentar i Partisë Socialiste, Taulant Balla ka akuzuar nga foltorja e Kuvendit kreun e PD-së Sali Berisha për bashkëpunim me Rusinë.

Nga foltorja e Kuvendit, Balla nënkuptoi se Berisha ka marrë para ruse dhe se emri i tij ndodhet në llogaritë e Kremlinit.

Më tej Balla tha se në ditët në vijim do të dalin fakte që vërtetojnë se Berisha është financuar nga Rusia.

“Ke hyrë në llogaritë e Kremlinit. Ti ke hyrë në listpagesat e Kremlimit. Ditët në vijim do të dalin faktet, që kulmoi me Lulin por me porosi të Berishës. Ndani ju me emisionin e Përputhen se cili i ka fajet. Ti Sali i di faktet që ne disponojmë”, tha Balla.