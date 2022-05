Finalja e FA Cup, formacionet zyrtare Chelsea-Liverpool (FOTO LAJM)

Pas pak do të luhet finalja e madhe e FA Cup ndërmjet dy ekipeve të mëdha angleze.

Chelsea i Tuchel do të përballet ndaj Liverpoolit me dy mungesa, Ben Chilwell dhe Hudson Odoi nuk do të jenë sot. Ndërsa për Liverpoolin do të mungojë Fabinho.

Kjo sfidë pritet të jetë intensive, me emocione, spektakël dhe gola./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: