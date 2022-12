“Fillimisht unë, pastaj ajo”, Hakimi është në hall me gruan pasi ai festoi me nënën (VIDEO)

Marokenët deri më tani i kanë festuar fitoret e tyre kryesisht me familjet e tyre dhe në plan të parë ishin nënat. Ata treguan respekt të madh me puthje në ballë, ashtu si gjithë ekipi dhe Hakimi pas çdo ndeshje i afrohej nënës dhe e falënderonte me këtë gjest.

Tani është shfaqur një video në të cilën shihet gruaja e tij Hiba Abouk duke i dhënë leksione, duke i shpjeguar me inat Hakimit se ai duhet të vinte i pari tek ajo dhe të mos shkonte çdo herë tek e ëma.



Zonja ia ka shpjeguar gjithçka bukur, ndërsa pranë tij ishte shoku i skuadrës Hakim Ziyech, i cili qeshte.

Në rast të fitores ndaj Francës të mërkurën mbrëma, Hakimi do të ketë një shans, nëse nuk e bën, ai do të jetë në telashe të mëdha nga gruaja e tij. /G.D albeu.com/