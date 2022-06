Fifi flet për Donaldin në prani të Trixës, ky është reagimi i kësaj të fundit (VIDEO)

Disa muaj pas përfundimit të BBV, një nga shoqëritë vazhdon të jetë ende aktive është ajo mes Fifit dhe Beatrix.

Dyshja së fundmi janë parë bashkë në një live-video në “Instagram”.

Ata iu përgjigjën pyetjeve të shumta të ndjekësve dhe një prej pyetje ishte në lidhje me tatuazhin që ka bërë Fifi me Donaldin, “Filoqyl”.

“Trixa është këtu por unë do flas për këtë punë. E kam Filoqylin këtu dhe filoqyli nuk ka qenë vetëm për mua e Donaldin. Kemi qenë unë dhe disa të tjerë që e duam shiun. Por e kemi bërë vetëm unë e Donaldi. Shoqëria ime me Donaldin vazhdon, edhe me Trixën vazhdon. Unë nuk e kam njohur as Trixën nga Donaldi e as Donaldin nga Trixa. I kam njohur të dy në gjëra të ndryshme”, ishte sqarimi i Fifit.

Ndërkohë që Trixa përpos një buzëqeshjeje dhe një lëvizje kokë, nuk bëri asnjë veprim tjetër./albeu.com