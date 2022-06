FIFA vendos zyrtarisht se ku do të mbahet Kupa e Botës 2026

FIFA njoftoi të mërkurën 16 qytetet e Amerikës së Veriut që do të presin ndeshjet për Kupën e Botës 2026, me 11 vende të zgjedhura në Shtetet e Bashkuara, tre në Meksikë dhe dy në Kanada.

Kupa e Botës 2026 do të jetë turneu i parë i organizuar nga tre kombe dhe gjithashtu i pari që do të zgjerohet në 48 ekipe në këtë garë.

Qytetet e përzgjedhura zyrtarisht për të pritur ndeshjet e Kupës së Botës në SHBA janë: New York/New Jersey (Stadiumi MetLife); Los Angeles (SoFi Stadium), Dallas (Stadiumi AT&T), Zona e Gjirit të San Franciskos (Stadiumi Levi’s), Miami (Stadiumi Hard Rock), Atlanta (Stadiumi Mercedes-Benz), Seattle (Fusha e Lumenit), Houston (Stadiumi NRG), Philadelphia (Lincoln Financial Field), Kansas City, Misuri (Stadiumi Arrowhead) dhe Boston (Stadiumi Gillette).

Pritësi i finales së Kupës së Botës 1994, Rose Bowl, nuk u zgjodh, me një vend tjetër të zonës së Los Anxhelosit, SoFi Stadium, që u zgjodh në vend të tij.

“Ishte procesi më konkurrues ndonjëherë për Kupën e Botës FIFA,” tha presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino për “Fox Sports” për procesin e përzgjedhjes. “Ne do të punojmë në grupe, duke u siguruar që skuadrat dhe tifozët të mos kenë nevojë të udhëtojnë shumë në zona të ndryshme: Perëndim, Qendror dhe Lindje.”

Qytetet e përzgjedhura zyrtarisht për të pritur ndeshjet e Kupës së Botës në Meksikë dhe Kanada janë: Guadalajara (Estadio Akron), Monterrey (Estadio BBVA Bancomer), Mexico City (Estadio Azteca), Toronto (BMO Field) dhe Vancouver (BC Place).

“Është një ditë historike për futbollin amerikan dhe të gjithë komunitetin e futbollit amerikan, nga çdo cep i bazës sonë deri tek profesionistët dhe ekipet tona kombëtare”, tha presidentja e futbollit amerikan Cindy Parlow Cone në një deklaratë. “Së bashku me miqtë tanë të mirë në Kanada dhe Meksikë, ne nuk mund të jemi më të emocionuar për të punuar me FIFA-n për të pritur atë që mendojmë se do të jetë Kupa e Botës më e madhe në histori.

“Dua të përgëzoj të gjitha qytetet që do të presin ndeshjet. E di që të gjithë do të bëni një punë fantastike për të ndarë stadiumet tuaja të klasit botëror, komunitetet dhe kulturën unike dhe tifozët e mahnitshëm kur bota të vijë në Amerikën e Veriut pas katër vjetësh. ”

Kandidatët e mëposhtëm humbën përzgjedhjen: Baltimore/Washington (Stadiumi M&T Bank); Orlando, Florida (Stadiumi Camping World); Cincinnati (Stadiumi Paul Brown), Nashville, Tenesi (Stadiumi Nissan); Denver (Empower Field at Mile High); dhe Edmonton (Stadiumi i Commonwealth).

“Ka qenë një proces tepër konkurrues. Të gjitha qytetet kanë qenë të mahnitshme, kjo ishte një zgjedhje shumë, shumë e vështirë,” tha Shefi i Garave dhe Ngjarjeve të FIFA-s, Colin Smith.

“Ju nuk mund të imagjinoni një Kupë Bote që vjen në SHBA dhe në kryeqytet, të mos marrë një rol të madh gjithashtu. Ne do të angazhohemi me të gjitha qytetet që nuk janë zgjedhur për të pritur ndeshjet. Ka ende shumë fusha të tjera bashkëpunimi, bashkëpunimi dhe festimi. Ne e dimë se si do të ishte një festë fansash në National Mall.”

Nga oferta origjinale “United 2026” nga tre kombet, 60 ndeshje janë caktuar të luhen në Shtetet e Bashkuara, ndërsa Meksika dhe Kanadaja do të marrin secila nga 10 ndeshje. Pasi turneu të arrijë në fazën çerekfinale, të gjitha ndeshjet e mbetura të raundit me eliminim direkt do të zhvillohen në SHBA.

Fillimisht duke filluar me kandidatë nga 44 qytete dhe 49 stadiume në të gjithë Amerikën e Veriut, procesi për zgjedhjen e vendeve filloi në 2017. Aplikantëve të mundshëm iu kërkua të “sigurojnë informacion në lidhje me infrastrukturën e transportit të çdo qyteti, përvojën e kaluar në organizimin e ngjarjeve të mëdha sportive dhe kulturore, akomodimet në dispozicion, mjedisin iniciativat mbrojtëse, vendet e mundshme dhe më shumë”, të cilat përfshinin gjithashtu vende të mundshme trajnimi, kampe bazë dhe konsiderata të tjera.

Në mars 2018, vetëm pak muaj përpara se ofertës së United 2026 t’i jepeshin zyrtarisht të drejtat nga FIFA për të pritur Kupën e Botës 2026, lista e kandidatëve të Amerikës së Veriut u ngushtua në 23. Nuk hynë në listë zona të tilla si Chicago, Minneapolis. dhe Arizona, për shkak të asaj që zyrtarët e qytetit i përshkruan si çështje me kërkesat financiare të FIFA-s./ h.ll/albeu.com