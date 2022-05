FIFA ndërpret bashkëpunimin me EA Sports për videolojën e famshme

Për gati tre dekada, FIFA kishte një marrëveshje me Electronic Arts për të përdorur emrin e tyre në një videolojë futbolli që u bë një fenomen kulturor. Ata punuan për të krijuar një videolojë futbolli që u rivalizua vetëm nga seria Ëinning Eleven që përfundimisht u bë Pro Evolution Soccer.

Sidoqoftë, asnjë nga lojërat që konkurronin me lojën EA Sports nuk kishte licencë nga FIFA dhe të gjitha ligat në botë. Gjithashtu, ata kanë të drejtën të përdorin shumicën e lojtarëve që ekzistojnë dhe madje disa nga legjendat më të mëdha në lojë. Por për disa arsye, FIFA vendosi t’i japë fund këtij partneriteti që po përfundon në gjysmën e dytë të 2023.

Videolojërat e EA Sports FIFA do të kenë një edicion të fundit të lëshuar deri në fund të 2022 me versionin 2023. Pas kësaj, marrëveshja do të përfundojë, gjë që e shtyu EA Sports të kërkojë një lojë të re që do të vazhdojë trashëgiminë e ekskluzivitetit. Kështu lindi emri i ri EA Sports FC, ai do të bëjë debutimin e tij deri në fund të vitit 2023.

Me FIFA jashtë tablosë tani, ka ende shumë pyetje që kërkojnë përgjigje në lidhje me përdorimin e drejtë të emrit të ligave, turneve dhe të gjitha klubeve në botë që kishin një marrëveshje të mëparshme me Electronic Arts. Çfarë do të ndodhë me të gjithë ata tani që FIFA nuk po ia jep emrin kompanisë së lojrave?

Siç rezulton, vetëm FIFA nuk dëshiron që emri i saj t’i bashkangjitet më EA Sports. Pjesa tjetër e ekipeve, ligave dhe turneve do të mbeten ende brenda videolojës. Kjo do të thotë që La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Champions League dhe shumë liga të tjera do të qëndrojnë brenda kufijve të videolojës së re EA Sports FC. Vetëm FIFA do të jetë ajo që do të përjashtohet nga kompania sipas kërkesës së Gianni Infantino.

Gjatë dy dekadave të fundit, kjo videolojë ka gjeneruar tashmë mbi 20 miliardë dollarë në shitje. Nuk ka më shumë informacion në lidhje me marrëveshjen përfundimtare midis FIFA dhe EA Sports, por ne patjetër do t’i informojmë lexuesit tanë për të kur ta kemi atë. Të gjithë ne e dimë me siguri se të dyja palët nuk mund të arrinin një marrëveshje të re tregtare./ h.ll/albeu.com