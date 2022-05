Fier, ecnin me shpejtësi “marramendëse”, në alert 100 makina me targa të huaja

100 makina me targa të huaja janë kapur nga policia e Fierit ku edhe janë gjobitur. Ata gjobiten për shkak se kanë ecur me makinë jashtë normave të lejuara.

Të gjitha keto makina nuk do të mund të dali jashtë shtetit në dogana ose dhe porte pa paguar shkeljen e tyre pranë komisariatit.

Policia Rrugore e Fierit intensifikon kontrollet duke përdoror radarë automatikë, mjete të paloguara, patrulla me punonjës të Policisë rrugore në lëvizje.



Si rezultat, 100 automjete me targa të huaja janë shpallur alert nga Policia Rrugore e Fierit pasi janë kostatuar nga radarët automatikë me shpejtësi mbi normat e lejuara.

Policia Rrugore e Fierit i ka përcjellë të gjitha pikave të kalimit të kontrollit kufitar listën me targat e automjetetve me qëllim pengimin e tyre për të mos vijuar lëvizjen më tej pa mbaruar veprimet me Policinë Rrugore për shkeljen e konstatuar.

Pas “Njoftimit në Kufi” lidhur me 100 mjete të shpallura “Alert” për shpejtësi tej normave të lejuara, matur nga aparatura Radar ComLazer, në PKK Morinë, në Portin e Vlorës, në pikën e kalimit Kufitar Tushemishtë, janë konstatuar dhe ndëshkuar 4 mjete, të cilat pas likujdimit të masave administrative, u lejuan të vazhdojnë udhëtimin.

Policia Rrugore e Fierit apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, pasi do përballen me radarë, policë rrugorë, e çdo shkelje e kryer nga ana e tyre do përkthet në masë administrative pas filmimeve të kryera nga mjetet logjistike bashkëkohore që tashmë Policia Rrugore ka në dispozicion për të përmbushur detyrën, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore.