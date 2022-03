Feston sot 61-vjetorin e lindjes, e gjeni dot për cilin aktor të shquar bëhet fjalë (FOTO LAJM)

Sot, 28 mars është dita e aktorit të mirënjohur Gëzim Rudi. Aktori mbush sot 61 vjeç.

U diplomua për aktrim në vitin 1985, kur dhe fillon menjëherë rolin e tij të parë në teatër me Pallati 176 (Fredi) me të cilin njërëzit e njohin akoma si dhe në filmin Hijet që mbetën pas. Ka luajtur shumë role në kinematografi, por edhe në teatër.Ai gjithashtu është dhe një aktor zërash i cili dublon personazhet animativ si dhe aktor i shume veprave kinematografik.

Ne teater ka interpretuar afro 30 role, ku me te suksesshmit jane Gezimi ne “Jeta e tjetrit”; Hepi ne “Vdekja e nje komisioneri”; Rolandi “Nen dritat e skenes”; Mani ne “nate me hene”; Dhenderri ne “Dasme gjaku”; Hofbaueri ne “Vizita e dames plake”; Zhonvali ne “Kati i gjashte”; Fane ne “Oportunesku”; Ero Shesheli ne “Vdekja e Dantonit”; Sandri ne “8 persona plus”;

Shfaqje te tjera: “Prometeu”; “Monserati”; “Mesuesi i letersise”; “Furrnalta”; “Romeo dhe Zhuljeta”; “Valle vdekjeje”; “Quo Vadis” etj. Nderkohe roli i fundit i tij ne teater ka qene ne dramen “Rreshajet”. Pas nje mungese te gjate kthehet ne skene te TK me shfaqjen “Mallkimi i fukarenjve” (2016).

Ne me te shumten e rasteve ai ka misheruar figura djelmoshash te dashururar, gazmore e shpotites, te rinj militante qe vetemohohen per ideale sublime apo norma morale, njerez me cilesi te rradha e virtyte etj.

Ka interpretuar ne disa filma duke nisur qe me rolin e nje studenti tek filmi i v. 1982 “Kercenimi”, me pas ne rolin e Fredit ne filmin “Hije qe mbeten pas” (1985). Gezim Rudi ka patur gjithashtu role me peshe ne disa filma si psh ne “Hetimi vazhdon” ne rolin e Astritit ne v. 1988, “Muri i gjalle” Kledi ne v. 1989; “Bardh e zi” ne rolin e Gaqos ne v. 1991.

Gezim Rudi ka luajtur edhe ne serialin “Njerez dhe fate” ne rolin e nje Bosi, ne “Bloodlands” (2017), e se fundmi ne nje serial te gjinise bashkekohore “sit-com”, “Familja kuqezi” (2019-2020) ne rolin e nje polici.

Aktrimi i tij bie ne sy per paraqitjen e hijeshme skenike, vetepermbajtjen, vrullin psikollogjik ne caste kulmore e te foluren e qarte.

Së fundmi, Gëzim Rudi ka qenë pjesë e serialit H.O.T nga Ermal Mamaqi.