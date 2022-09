Festoi 72-vjetorin, dhëndëri publikon foton e vecantë për Mentor Petrelën: Edhe 100 babi!

Mentor Petrela, shefi i Shërbimit të Neurokirurgjisë në QSUTka festuar 72-vjetorin.

Mjeku i njohur shqiptar nuk del shpesh në intervista duke qenë se është shumë i lidhur me punën.

Por dhëndri i tij, Redi Jupi ka postuar një foto nga festa bashkë me nipër e mbesa të doktorit të famshëm. Ky i fundit shihet i veshur me një smoking dhe pozon me vajzën, dy nipërit dhe mbesën e tij. “Edhe 100 Papy”, shkruan Jupi krahas fotos së publikuar në llogarinë e tij në Instagram.

15 mijë operacione të neurokirurgjisë tregon se ka kryer gjatë jetës së tij mjeku i njohur shqiptar Mentor Petrela.Në një intervistë përballë gazetarit Blendi Fevziu, mjeku Petrela ka treguar për momentet e vështira që ka kaluar gjatë rrugëtimit në profesionin e tij.

Blendi Fevziu: Si është të çohesh në mëngjes me idenë që ti sot ke në dorë jetën e 2, 3 apo 4 personave? Mentor Petrela: Është një përgjegjësi e madhe.

Blendi Fevziu: Si e përjetoni ju apo me kalimin e kohës kalohet dhe kthehet në një lloj normaliteti? Mentor Petrela:Ajo asnjëherë nuk kalohet. Ti gjithmonë ke një a nkth para se të futesh në op eracion. Unë kam bërë 15 mijë ope racione elektive, nuk është pak.

Blendi Fevziu: Të neurokirurgjisë? Mentor Petrela: Po. Blendi Fevziu: Që nuk e di sa vite i bie që ju keni ope ruar?Mentor Petrela: Nuk i kam hyrë kësaj, por kjo është shifra.