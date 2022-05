Festohet sot, 8 fakte interesante mbi Fiter Bajramin

Ditën e sotme besimtarët myslimanë festojnë Fiter Bajramin.

Më poshtë keni 8 fakte interesante për këtë ditë feste.

Përfundimi i agjërimit

Gjatë muajit të Ramazanit, muslimanët agjërojnë nga lindja e diellit deri në perëndim për të përmbushur urdhrin e Zotit në Kuran. Agjerimi gjatë muajit të Ramazanit është një ndër shtyllat e Islamit. Fitër Bajrami simbolizon fundin e muajit të Ramazanit dhe fundin e agjërimit.

Përkthimi

“Eid al-Fitr” është një përkthim mjaft fjalë për fjalë i ngjarjes që po festohet: “Festivali i Mbylljes së Agjërimit”, ose “Festa e Agjërimit”.

Fiter Bajrami festohet kur shihet hëna e re

Fitër Bajrami nuk fillon derisa hëna e re të shfaqet në qiell. Teknikisht, kjo do të thotë se në mbarë botën, Fitër Bajrami fillon në kohë të ndryshme dhe madje ditë të ndryshme, në varësi të vendndodhjes. Për ta bërë atë më uniforme, disa muslimanë festojnë Bajramin kur hëna e re shfaqet mbi Mekë në vend të vendndodhjeve të tyre.

Datat e ndryshme

Kalendari Islam bazohet në ciklet hënore, në krahasim me kalendarin gregorian, i cili bazohet në ciklin diellor. Muajt e rinj fillojnë dhe mbarojnë me çdo hënë të re. Hëna e re mesatare shfaqet çdo 29,53 ditë, kështu që muajt hënor janë pak më të shkurtër në krahasim me muajt gregorian, të cilët zakonisht zgjasin 30 ose 31 ditë. Kështu, çdo vit, Ramazani mbahet rreth 10 ditë më herët se sa ishte një vit më parë – të paktën, domethënë në raport me kalendarin Gregorian.

Fiter Bajrami zgjat tre ditë

Fiter Bajrami tradicionalisht zgjat tre ditë, por në varësi të asaj se si bie në kalendar, festat dhe festat mund të zgjasin shumë më gjatë. Për shembull, nëse tre ditët bien në mes të javës, muslimanët ka të ngjarë të vazhdojnë të festojnë gjatë fundjavës.

Falja e namazit të Fiter Bajramit

Pasi vishen dhe përgatiten, muslimanët mblidhen për lutje në xhami ose sheshe. Më pas, ata mund të vizitojnë varret e njerëzve të dashur për t’u lutur dhe pastruar varrezat.

Dhuratat

Pas një muaji sakrifice, Fitër Bajrami është një kohë e bollëkut – dhe jo vetëm ushqimit të bollshëm. Shpesh jepen dhurata, veçanërisht për fëmijët.

Ndryshimi me Kurban Bajramin

Fitër Bajrami është një nga dy festat e rëndësishme në besimin Islam. Tjetra është Kurban Bajrami, Festa e Kurbanit. Kurban Bajrami përkujton sakrificën që profeti Ibrahim ishte i gatshëm t’i bënte Zotit. Ashtu si Fitër Bajrami, edhe Kurban Bajrami mbahet në një kohë të ndryshme në kalendarin Gregorian çdo vit./albeu.com/