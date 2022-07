Festë për integrimin në BE, Rama: Flori do jetë në shesh! Eja festojmë së bashku

Këngëtari i njohur, Flori Muamjesi i ka munguar gjatë publikut me performancat e tij, por tashmë ai do të rikthehet duke festuar me shqiptarët hapjen e negociatave në BE dhe jo vetëm.

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka bërë te ditur se vendi do të festojë për 100 vjetorin e marrdhënieve Shqipëri-ShBA dhe hapjen e negociatave me BE-në.

Flori do të performojë në sheshin Skenderbej më 28 korrik.

POSTIMI I RAMËS:

Flori do të jetë në shesh. Eja festojmë bashkë në #28Korrik, me super koncertin në #sheshinSkenderbej, dy ngjarje speciale: -vjetorin e marrëdhënieve Shqipëri-SHBA dhe hapjen e negociatave me Bashkimin Europian./albeu.com