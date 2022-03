Ferran Torres i bën kërkesë Barcelonës që të transferojë një lojtar nga Man City

Barcelona shpreson të përforcojë skuadrën e saj në merkaton verore dhe një pozicion me interes është në krahun e majtë, dhe Ferran Torres ka rekomanduar që klubi të ndjekë një marrëveshje për Oleksandr Zinchenko.

Pasi nënshkroi në janar nga Manchester City, sulmuesi spanjoll ka komunikuar me Joan Laporta, Mateu Alemany dhe Xavi për mundësinë e nënshkrimit të ukrainasit për sezonin 2022/23.

Në një raport të publikuar nga “Fichajes.net”, Torres foli me “zjarr” për mbrojtësin, i cili sheh kontratën e tij me Manchester Cityn të skadojë në qershor të vitit 2024.

Klubi anglez është i gatshëm ta shesë atë për të nënshkruar me një lojtar që mund të konkurrojë më mirë me Joao Cancelo për vendin e titullarit në krahun e majtë, dhe kjo do të tërhiqte Barcelonën për shkak të kërkesave mjaft të arsyeshme financiare.

Për më tepër, marrëdhëniet mes dy klubeve janë të mira dhe negociatat nuk do të ishin problem pas marrëveshjes që u arrit në janar për ta çuar vetë Torresin në Camp Nou.

Zinchenko ka qenë gjithmonë një lojtar i vlerësuar i skuadrës për Pep Guardiolën, megjithatë ai ka luajtur vetëm 14 ndeshje në të gjitha garat këtë sezon.