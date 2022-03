Fenomeni i çuditshëm, bregdeti italian mbushet plot me shishe turshi nga Shqipëria (FOTO LAJM)

Pasi në vendin tonë të gjithë lumenjtë po mbushem me mbetje plastike, ato përfundojë më pas në det dhe përhapen në vend të ndryshme. Kështu ka ndodhur dhe me një shishe me ullinj që ka përfunduar në bregdetin italian të Puglias.

Gjetja e kësaj shisheje është bërë lajm në mediat italiane.

“Në këtë pikë, pas shisheve shqiptare, shpresojmë një grup shkëmbimi kulturor transadriatik me temën e plastikës. Me siguri gjatë stuhive, në brigjet shqiptare do të vijë shumë material nga Italia, si dhe nga ato kroate dhe greke. Ndërkohë, na tregoni nëse edhe ju, në dimër, gjeni në plazhet e Adriatikut këto lloj shishesh plot me perime.”, shkruan faqja italiane.