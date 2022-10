Femrat më në fund pranuan: Katër gënjeshtrat më të mëdha që u thonë rregullisht burrave

Burra, nëse e keni pyetur veten nëse ka gënjeshtra universale që thuajse shumica e femrave i thonë, dhe më shpesh para vetë ndarjes, përgjigja është “po”.

Vajza, e quajtur Billy Brand, ndan rregullisht këshilla interesante për seksin më të fortë në rrjetet sociale. Ndaj, tregoni nëse për femrat ka rëndësi gjatësia, por edhe cilat dhurata janë ideale për seksin më të bukur dhe cilat duhet të shmangni.

Këtë herë Billie zbuloi se cilat fjali i thonë më shpesh femrat dhe cilat kanë kuptimin e kundërt dhe të pasaktë.

E para është: “Nuk bëhet fjalë për ty, por për mua”, ka shpjeguar Billie dhe ka treguar se në radhë të parë do të thotë se ajo nuk është e interesuar për ty apo se nuk je tërheqëse për të.

“Zakonisht nuk bëj gjëra të tilla me dikë”, ishte fjalia tjetër. Dhe sipas mendimit të këtij eksperti të marrëdhënieve mashkull-femër, më së shumti i referohet marrëdhënieve intime për një mbrëmje, gjë që tregon qartë se ai nuk i ka lënë ndonjë përshtypje të veçantë gruas.

“Nuk jam xheloze” është një tjetër gënjeshtër që shumica e femrave pëlqejnë ta thonë. Ndonjëherë ajo nuk do të duket vërtet xheloze, por sipas Billie, çdo grua ka kufijtë e saj që do t’i fshehë me mjeshtëri, derisa ato të shpërthejnë.

Dhe në fund, një tjetër fjali e njohur thotë: “Nuk dua të të ndryshoj fare”. /G.D albeu.com/