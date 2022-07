Familjarët e luftëtarëve që mbrojtën fabrikën e çelikut Azovstal dalin në protestë në Kiev, çfarë kërkojnë (VIDEO)

Të afërmit e luftëtarëve që mbrojtën fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol po mbajnë një tubim në Kiev, duke kërkuar që Rusia të njihet si një sponsor shtetëror i terrorizmit.

Families and loved ones of Azovstal Defenders held a demonstration in Kyiv calling to recognize Russia as state sponsor of terrorism.

They reminded that when Azovstal Warriors surrendered as POWs, UN and Red Cross International Committee assured that they would be safe. pic.twitter.com/RnfWgzEPZI

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 30, 2022