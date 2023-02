Facebook dhe Instagram gati ndryshimin e ri me pagesë, sa pritet të kushtojë

Meta Platforms, kompania mëmë e Facebook dhe Instagram, ka njoftuar se do të vazhdojë me aplikimin testues të shërbimit të abonimit, në një kohë kur gjigandi i rrjeteve sociale po kalon një periudhë të vështirë nga pikëpamja financiare.

Shërbimi i abonimit, i cili do të quhet Meta Verified, do t’i lejojë përdoruesit të vërtetojnë llogaritë e tyre. Ai do të dalë këtë javë, fillimisht në Australi dhe Zelandën e Re, dhe kostot do të fillojnë nga 11,99 dollarë në muaj dhe do të shkojnë deri në 14,99 dollarë për sistemet iOS dhe Android të Apple.

Gradualisht, shërbimi i abonimit do të shtrihet edhe në vende të tjera. Ky shërbim ngjan atë të implementuar nga Elon Musk në Twitter, i cili kushton 11 dollarë në muaj.

Dhe aplikacione të tjera, të tilla si Snapchat dhe Telegram i Snap Inc, lansuan shërbimet e abonimit vitin e kaluar, duke synuar gjetjen e burimeve të reja të të ardhurave. /albeu.com