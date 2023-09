Fabrizio Romano mohon lajmet se ai luajti rol në transferimin e Joao Felix tek Barcelona

“Nëse nuk do të isha unë, me shumë mundësi ndonjë gazetë apo gazetar tjetër do ta realizonte atë intervistë. Nëse Joao e kompletoi transferimin tek Barcelona është sepse e dëshironte shumë atë, ai dërgoi një mesazh të qartë”, përfundoi gazetari italian.

Sulmuesi 23-vjeçar la shenja në debutimin e tij për Barcelonën, duke shënuar një herë dhe duke dhuruar një asistim për Robert Lewandowski.