FA po e heton një karton të verdhë ku u fitua një shumë e madhe në baste, Xhaka i dyshuari kryesor (VIDEO)

Federata e Futbollit të Anglisë është duke hetuar një karton të verdhë, që nga ai është fituar një shumë e madhe e parave.

Një tifozë kishte vënë bast shumën prej 65 mijë funteve (78 mijë euro) dhe kishte fituar 130 mijë (156 mijë euro) nga kartoni i verdhë.

FA është duke hetuar ngjarjen në fjalë, por nuk ka pranuar të jap shumë informata.

Zëdhënësi i FA ka konfirmuar se ata janë në dijeni të kësaj çështje dhe janë duke e shqyrtuar atë.

“FA është në dijeni të çështjes në fjalë dhe po e shqyrton atë”, ka thënë zëdhënësi i FA për ESPN UK.

Ndeshja që po dyshohet është ajo mes Leeds United dhe Arsenalit më 18 dhjetor të vitit të kaluar, ku Topçinjtë fituan me rezultat të lartë 1-4.

The Granit Xhaka booking in the 86th minute against Leeds that’s being investigated by the FA.

Anyone thinks he was time wasting?

pic.twitter.com/em2vuLve1i

— WelBeast (@WelBeast) January 19, 2022