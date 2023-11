Evakuohen nga Gaza nëna shqiptare me 4 fëmijët e saj

Pesë shqiptarë, nëna me 4 fëmijët, janë evakuuar nga Gaza.

Lajmi është bërë me dije nga minsitri i Jashtëm Igli Hasani.

Përmes një postimi në platformën X si bën me dije se familja shqiptare ndodhet në Egjipt dhe po kryehen procedurat për kthimin e tyre në Atdhe.

Ministri Igli Hasani në platformën X:

Pas tre javësh përpjekjesh e vështirësish, më në fund shtetasit e parë shqiptarë, një nënë dhe 4 fëmijët e saj të mitur, sapo lanë territorin e Gazës.

Ata ndodhen tashmë të sigurt në Egjipt, ndërsa vijojmë proçedurat për kthimin e tyre sa më të shpejtë në Shqipëri.

Mirënjohje për autoritetet e Izraelit dhe Egjiptit për bashkëpunimin, për mbështetjen si dhe kolegëve të ambasadave shqiptare në Izrael dhe Egjipt për punën e mirë në këtë situatë e operacion kompleks.

Po punojmë ngushtë me autoritetet për kthimin e shpejtë e të sigurt të shtetasve të tjerë shqiptarë që ndodhen në Gaza.

After three weeks of efforts and difficulties, the first albanian citizens, a mother and her four minor children, finally left the territory of Gaza.

They are now safe in Egypt while we continue the procedures for their return to Albania as soon as possible.

Gratitude to the… pic.twitter.com/3sYC3cIvcz

— Igli Hasani (@IgliHasani) November 12, 2023