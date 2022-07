Eurodeputeti i alarmuar: Serbia e nxitur nga Rusia mund ta sulmojë Kosovën

Riho Terras, eurodeputet, ka thënë se Serbia mund ta sulmojë Kosovën, duke u frymëzuar nga Rusia e Vladimir Putinit.

Ai tha se NATO-ja dhe Bashkimi Evropian duhet të qëndrojnë të fortë.

The reports from #Kosovo are very worrying. #Putlers proxy #Serbia is learning from big brother and may attack Kosovo. We need to stay strong in @NATO @EPPGroup @EP_ForeignAff

— Riho Terras (@RihoTerras) July 31, 2022