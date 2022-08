Euro vazhdon uljen, dollari dhe paundi rrisin vlerën, sa këmbehen monedhat e forta me lekun sot

Monedha “më e përdorur deri më tani”, Euro duket se po i bie vlera në raport me vitet e tjera dhe jo vetëm kjo pasi ne shohim që vlera e saj po bie dita ditës.

Në krahasim me tre ditë më përpara euro ka humbur 0.14 pikë në raport me lekun shqiptar.

Një euro në treg ditë më përpara këmbehej me 116.70 ndërsa me përditësimin e fundit nga Banka e Shqipërisë raportohet se ka pësuar një rritje shumë të vogël duke bërë që të këmbehet me 117.08 lekë.

Për sa i përket monedhave të tjera dollari dhe paundi britanik po rrisin vlerën e tyre në krahasim me monedhën e Euros.

Këtë të hënë një dollar amerikan këmbehet me 115.44 lekë ku ndryshe nga nga ditët që kaluam ajo këmbehej me 114.33.

Një paund britanik ditën e sotme këmbehet me 138.44 ku pritet edhe të ngrihet edhe më tepër vlera e kësaj monedhe në ditët në vazhdim.

Gjatë muajve të fundit është gjeneruar një sasi e lartë e monedhës së Euros dhe si pasojë është ulur edhe vlera e saj në treg duke pësuar një rënie drastike. Një shkak për futjen e monedhës së Euros në treg është edhe sezoni turistik ku shumë pushues të huaj kanë zgjedhur të shijojnë pushimet në vendin tonë./albeu.com