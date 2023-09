Euro 2024, kuqezinjtë mbërrijnë në Çeki, formacioni i mundshëm

Ekipi i kombëtares shqiptare të futbollit ka mbërritur sot në Pragë të Çekisë, aty ku ditën e nesërme do të luhet përballja me vendasit e vlefshme për kualifikueset e Kampionatit Europian 2024.

Ndërsa mesfushori Qazim Laçi nuk ka mundur t’i bashkohet kuqezinjve për shkak se po kalon një gjendje gripale.

Përballja me Çekinë nesër në orën 20:45 dhe ajo me Poloninë konsiderohen dy ndeshje të rëndësishme që do të përcaktojnë fatin e rrugëtimit të kombëtares tonë drejt Euro 2024.

Formacioni i mundshëm kundër Çekisë:

Shqipëria: (4-3-3): Berisha; Balliu, Ismajli, Gjimshiti, Hysaj; Bare, Ramadani, Bajrami (Gjasula); Asani, Uzuni, Cikalleshi

Trajner: Sylvinho