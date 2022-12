Francës i janë dashur vetëm 17′ minuta, për të zhbllokuar sfidën.

Me një goditje fantastike nga jashtë zone, Aurelien Tchouameni kalon të tijët në avantazh.

France’s first goal against England is amazing, amazing, amazing, very, very amazing

pic.twitter.com/gQ2SPW4itu

— Leo Messi (@Messi_10_30) December 10, 2022