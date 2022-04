Ethereum mbi 10 mijë dollarë: Si do të jetë e mundur?

Sipas analistëve më të rëndësishëm pranë botës së ETH, Ethereum mund të arrijë në 10,000 dollarë. Nga ana tjetër, ky do të ishte rekordi më i afërt për kriptomonedhën e dytë më të madhe në botë sipas kapitalizimit.

ETH aktualisht tregtohet me 3,119 dollarë, me një kapitalizim tregu prej 373.97 miliardë dollarë. Por cili do të jetë elementi i aftë për ta sjellë listimin e kësaj kriptomonedhe në një nivel të ngjashëm?

Kjo u zbulua nga ekspertë të cilët regjistruan një ndjenjë bullish në Ethereum pas një njoftimi të veçantë. Por, përpara se të shohim se çfarë mund të nxisë çmimin e tregtimit në rritje, le të kuptojmë se ku ta blejmë atë. Ky aktiv dixhital është i disponueshëm për blerje në disa shkëmbime kriptosh. Midis tyre është edhe Coinbase një nga më të famshmit dhe më të vlerësuarit.

Ethereum 2.0 do të sjellë ETH në 10,000 dollarë

Sipas disa analistëve, do të jetë përmirësimi i shumëpritur në Ethereum 2.0 ai që do të sjellë ETH në një çmim tregtimi prej 10,000 dollarë. Kriptomonedha e dytë më e madhe në botë për nga kapitalizimi, pas Bitcoin, duhet të arrijë kështu një rekord të rëndësishëm.

Gjithçka sugjeron ndryshimin e rrjetit të tij nga Proof-of-Work në Proof-of-Stake. Ndër demat në ETH, të cilët besojnë fuqimisht se do të arrijë një kulm të ngjashëm, është Lark Davis. I apasionuari i kriptomonedhës mendon se përditësimi i Ethereum 2.0 do të veprojë si një “katalizator” për çmimin e tregtimit të ETH, duke gjeneruar një rritje të madhe në listën e tij.

Në 30 ditët e fundit, sipas grafikëve të Coinranking, Ethereum ka shënuar një rritje prej + 19,16%, e cila ka kompensuar një rënie në shtatë ditët e fundit prej -11,19%. Sidoqoftë, e ardhmja e ETH duket mjaft e pjerrët nëse profecia prej 10,000 dollarësh do të realizohej.

Edhe themeluesi i Bitmex kishte profetizuar 10 mijë dollarët për Ethereum. Për Arthur Hayes, ETH do të jetë në gjendje të arrijë këtë moment historik të rëndësishëm pikërisht për shkak të gjithë punës pas komunitetit dhe rrjetit të saj.

/zero1.al/