Estonia dhe Letonia kërkojnë largimin e ambasadorëve të Rusisë

Shtetet anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, Estonia dhe Letonia, kanë kërkuar largimin e ambasadorëve rusë nga shtetet përkatëse, pas njoftimit të Rusisë për ulje të marrëdhënieve diplomatike me Estoninë, duke e akuzuar atë për “rusofobi totale”.

Ministria e Jashtme ruse deklaroi se ambasadorit të Estonisë do t’i kërkohet të largohet muajin e ardhshëm dhe se të dyja vendet do të përfaqësohen nga të ngarkuarit me punë të përkohshme në vend të ambasadorëve.

Estonia u përgjigj në mënyrë të ngjashme, me ministrin e Jashtëm, Urmas Reinsalu, që njoftoi se të dërguarit rus do t’i kërkohet të largohet deri më 7 shkurt.

Mosmarrëveshja diplomatike ndodhi pasi ministrat e jashtëm të BE-së u takuan në Bruksel për të diskutuar, mes tjerash, për agresionin e Rusisë kundër Ukrainës.

Tri vendet baltike kanë qenë të zëshme për të kërkuar sanksione më të ashpra për Rusinë, si dhe ndihmë më të mirë për Ukrainën.

Estonia, Letonia dhe fqinji i tyre baltik Lituania, kanë qenë pjesë e shteteve aleate në NATO që kanë insistuar fuqishëm që Gjermania të sigurojë tanke luftarake Leopard për të ndihmuar Ukrainën që t’i rezistojë pushtimit rus.