“Është rritur standardi”, Kovaçevski: Me dy paga prej 18 mijë denarësh mbulohet shporta konsumuese

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, u shpreh se është rritur standardi për kategoritë sociale në vend.

Komentet Kovaçevski i bëri në konferencën e sotme për shtyp, ku tha se me dy paga minimale mund të mbulohet shporta konsumuese.

“Mos të harrojmë se nga viti 2015 paga minimale ishte 9.000 denarë dhe nën 9.000 denarë në disa industri, sot kemi pagë minimale që është 18 mijë denarë, ndërsa me pagën minimale prej 18 mijë denarëve nëse e krahasojmë me shportën e konsumimit të publikuar nga Sindikata, jo nga unë si kryetar i Qeverisë, me dy paga minimale mbulohet e gjithë shporta e konsumimit. Në atë kohë janë dashur 4.25 paga minimale për të mbuluan shportën e konsumimit të publikuar nga Sindikata. Kjo tregon më së miri se është rritur standardi i kategorive më të prekura në vend”, tha Kovaçevski./albeu.com/