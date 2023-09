Është gjallë apo ka vdekur Vis Martinaj? Eksperti tregon dy skenarët për fatin e “Mbretit të Basteve”

Ervin Karamuço, ekspert kriminalist, nga studio e emisionit Top Story, ka zbuluar dy skenarët ku është përqëndruar vëmendja e organeve ligjzbatuese në lidhje me fatin e Ervis Martinajt, i njohur ndryshe si “mbreti i lojrave të fatit”.

Prej 9 gushtit të vitit të kaluar nuk ka asnjë gjurmë për Martinajn, ndërsa një ditë më parë kreu i SPAK tha se nuk ka prova që të tregojnë se ai ka vdekur, ndaj dhe Prokuroria Speciale po e heton si çdo person tjetër.

Por Karamuço referuar hetimeve të Policisë së Shtetit dhe SHISH lidhur me çështjen tha se dy janë mundësitë mbi zhdukjen e tij.

“Dëgjova sot kreun e Prokurorisë së Posaçme, i cili kur u pyet mbi Ervis Martinajn, dhe ajo që ai u përgjigj ishte diçka shumë fluide.

Dimë por nuk kemi të dhëna etj, etj. Sepse normalisht po nuk pate profil ADN-je në rastin më të keq dhe një foto me datat aktuale nëse është i gjallë, nuk thua dot asgjë as për njërin fat, as për tjetrin.

Por hetimet që janë bërë vjet nga policia e Shtetit, me informacione të Shërbimit Informativ të Shtetit, kanë qenë më së shumti, se dy janë mundësitë. Ose ky person ka ikur nëpërmjet Durrësit, ku është pritur nga një femër e pastaj ka ikur në Golem, e pastaj me një motoskaf ka shkuar në një anije në Radë, e që prej aty më pas është zhdukur.

Ose varianti i dytë është që nëse është zhdukur në Durrës, ka ardhur një furgon nga Vlora, dhe më pas nga aty është çuar në Vlorë e kanë ekzekutuar dhe e kanë hedhur në det. Pra këto janë të dy mundësitë, por asnjëra e as tjetra nuk është provuar se nuk ka asnjë lloj prove as për një version as për tjetrin,” tha Karamuço.