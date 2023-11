“Ervin Mata u mor peng në mes të ditës nga grupi i Ervis Martinajt”, Artan Hoxha rrëfen përplasjen mes dy rivalëve

Gazetari investigativ Artan Hoxha ka bërë publik për herë të parë një episod të ndodhur para pak vitesh mes një përplasjeje mes Ervin Matës dhe grupit të Ervis Martinajt.

I ftuar në “Opinion” Hoxha ka treguar se ngjarja ka ndodhur paradite në sytë e të gjithëve, kur Ervin Mata u mor peng në ambientet e një garazhdi dhe ju kërkua që të tërhiqej nga një ndërtim që po bëhet aktualisht, dhe për këtë ju ofruan 2 milionë Euro.

Artan Hoxha: Ka patur një ngjarje kur Ervin Matën e kanë marrë peng para RTSH dhe kjo ngjarje ka ndodhur në orën 11:00 të ditës. Është marrë peng nga grupi i Ervis Martinajt.

Blendi Fevziu: Si u mor peng?

Artan Hoxha: Në rrugë në anë të rrugës. Kanë dalë e kanë marrë e kanë çuar në një nga ata qendrat tregtare aty afër, në garazhdet e asaj. Është mbajtur për disa orë për çështjen e një ndërtimi shumë të madh në Tiranë. I është ofruar një pagesë 2 milion Euro që të tërhiqej si aksioner nga ai ndërtim që është duke u bërë aktualisht në Tiranë. Ai ka thënë që unë nuk kam lidhje me këtë punë sepse unë nuk jam vetë aty. Unë as nuk i dëgjoj të tjerët dhe as të tjerët nuk më dëgjojnë mua dhe në këtë rast nuk mund të përfshihem në këtë histori. Kjo ngjarje është bërë fiks në orën 11 paradite para RTSH, por nuk ka pasur hetim për këtë.

Blendi Fevziu: Në çfarë kohe ka qenë pak a shumë?

Artan Hoxha: Kjo ngjarje duhet të ketë ndodhur para plagosjes. Edhe plagosja ka qenë një pikë vlimi e disa incidenteve të mëparshme dhe ajo kulmoi me ngjarjen në bllok.