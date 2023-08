Ermal Mulosmani nxjerr foton: Kjo është masakra më e madhe urbanistike në Tiranë, të gjithë heshtin

Në mes të debatit për kullën 205 metra që po ndërtohet në mes të Tiranës me leje të maxhorancës dhe heshtjen e opozitës, gazetari Ermal Mulosmani ka tërhequr vëmendjen nga një projekt tjetër, po aq masiv, i cili po shkatërron parkun e Liqenit në kryeqytet.

Përmes një statusi në rrjetin social Facebook, Mulosmani thekson se ajo që po ndodh te Parku i Liqenit është masakra më e madhe urbanistike në Tiranë.

“Nuk ka masakër në të madhe urbanistike në Tiranë sesa kjo brenda pyllit të Liqenit. Nuk ka folë as Berisha, as Basha e askush përveç Arlind Qorrit. Askush për be, asnjë deputet e fare pak ndonjë media periferike! Kjo është kauzë, ky është kapje e shtetit nga Shefqet Kastrati dhe me mbulesën e Arben Ahmetajt.Është njësoj sikur Bashkia e New Yorkut të japë leje ndërtimi brenda Central Park-ut dhe njerëzit të bënin sikur nuk e shohin! Lul Basha është më i kapuri i të kapurve në këtë vend!”, shkruan ai duke iu referuar kullave po ndërtohen përreth ish-Sheratonit duke kafshuar një pjesë të mirë të Parkut të Liqenit.

