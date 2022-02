Erë më shpejtësi 15-20 m/sek, parashikimi i motit për ditën e mërkurë

Vendi do ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike me masa ajrore të thata por njëkohësisht të acarta.

Moti sot do të jetë i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në orët e para të mëngjesit.

Era do të fryjë me drejtim Veri – Verilindje 2-10 m/s. Përgjatë vijës bregdetare, zonat e ulëta pranë tyre dhe zonat luginore do ketë erë intensive me shpejtësi deri në 15-20m/sek.

Valëzimi në dete parashikohet me forcë 3-4 ballë. Në orët e mëngjesit do të ketë ngrica të forta përgjatë akseve rrugore.