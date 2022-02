Erë 20 m/sek dhe temperatura deri -1 gradë, si parashikohet moti për ditën e mërkurë

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak nesër do të ketë përmisim të kushteve meteorologjike.

Moti në vend parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira.

Gjithashtu do të ketë dhe rritje temperaturash.

Statusi i SHMU-së:

Përshëndetje nga SHMU!

Ditën e enjte pritet të kemi përmirësim të kushteve meteorologjike. Masat ajrore në qarkullim do të jenë të qendrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira. Era nga kuadrti i veriut me shpejtësi mesatare 1-8m/sek, e cila hera-herës fiton shpejtësi deri ne 20m/sek, kryesisht përgjatë vijës bredgetare dhe zonave luginore. Valëzimi në dete i forcës 2-3 ballë.

Temperaturat parashikohen: në zonat malore -1 deri 11°C

Në zonat e ulëta 2 deri 16°C

Në zonat bregdetare 3 deri 16°C