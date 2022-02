Moti për ditën e diel parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim-veriperëndim me shpejtësi 1 deri 8 m/sek.

Valëzimi në dete parashikohet të jetë i forcës 1 deri 2 ballë.

Ndërkohë temperaturat pritet të luhaten në vlerat aktuale./albeu.com/