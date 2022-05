“Erdogan po sillet si pushtues”, Mitsotakis: Gabim nëse mendon se nuk reagojmë

Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis është në Davos ku ka pasur takime të vazhdueshme gjatë gjithë ditës.

Kryeministri, Kyriakos Mitsotakis, i ka dërguar një mesazh udhëheqjes turke gjatë diskutimit të tij me Presidentin e Forumit Ekonomik të Davosit, Borge Brende, në sfondin e deklaratave të fundit të Tayip Erdogan.

Kryesisht ai theksoi “ne jemi fqinjë me Turqinë, do të na duhet gjithmonë të flasim dhe t’i mbajmë të hapura kanalet e komunikimit. Ne nuk do të jemi kurrë ata që do të ndërpresim komunikimin me fqinjët tanë. Nga ana tjetër, nëse presidenti Erdogan mendon se nuk do të mbroj sovranitetin e Greqisë dhe të drejtat tona sovrane, ose nuk do ta ‘ndërkombëtarizoj’ se Turqia po sillet si një fuqi revizioniste, ai ka përshtypjen e gabuar”.

Kryeministri foli për një sjellje të papranueshme kur iu kërkua të komentonte mbi numrin e madh të paprecedentë të fluturimeve të luftëtarëve turq mbi ishujt grekë.

“Unë do ta ngre këtë çështje sa herë që të më jepet mundësia derisa Turqia të ndryshojë sjelljen e saj”, tha kryeministri Kyriakos Mitsotakis.