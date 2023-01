Erdogan paralajmëron Greqinë: Mitsotakis, nëse bën gjënë e gabuar, do të vijnë turqit e çmendur

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka bërë një deklaratë të re lidhur me Greqinë.

Në veçanti, presidenti turk, duke folur në hapjen e një institucioni arsimor, i bëri një referencë të veçantë kryeministrit grek duke i thënë: “Shiko Mitsotakis, ti po flet aty-këtu. Mbani parasysh se turqit e çmendur do të vijnë nëse përpiqeni të bëni një gabim.”

Në të njëjtën kohë, ai foli sërish për raketën Tayfun, duke lëshuar kërcënime të reja ndaj Greqisë. “Në Greqi thonë ‘Turqia ndërtoi një raketë që e quajnë Tayfun. Çfarë do të ndodhë nëse ai godet Athinën me të?’ Ne nuk kemi problem, duhet të tregoheni të zgjuar”.

Ai iu referua sërish kërkesës për çmilitarizimin e ishujve, duke theksuar se “përderisa i armatosni (do të thotë Greqinë) do të qëndrojmë me duar të lidhura?”.

Referenca e veçantë për kryeministrin vjen pak orë pas intervistës së Kyriakos Mitsotakis me gazetarin e njohur të CNN, Farid Zakaria, në Forumin Ekonomik të Davosit . Duke komentuar zhvillimet greko-turke , Kyriakos Mitsotakis parashikoi se “ne nuk do të hyjmë në luftë me Turqinë, por në tre vitet e fundit kemi përjetuar shumë tensione dhe jo vetëm për Kastellorizon”.

“Ne duhet të jemi në gjendje të ulemi me Turqinë si të rritur të arsyeshëm dhe të diskutojmë. E bëmë me sukses me Italinë dhe Egjiptin, me Shqipërinë do ta çojmë çështjen në Hagë dhe ajo do të vendosë”, nënvizoi ai./Albeu.com/